José Mourinho ha confermato la sua volontà di tornare ad allenare in Portogallo. Lo “Special One” ha parlato ai microfoni di Sport TV: “Tornerò sicuramente in Portogallo. Non è ancora successo, ma succederà. Non perché mi senta vicino al ritiro, anzi: voglio rientrare quando sarò al meglio, in salute e con energia fisica e mentale. Club o nazionale? Qualsiasi cosa”.