All Around, medaglia d’oro per Sofia Raffaele

Brilla la stella di Sofia Raffaeli all’Unipol Forum di Milano, cornice del quarto ed ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. In uno degli ultimi test internazionali prima di volare a Rio de Janeiro (Brasile) alla volta dei Campionati Mondiali (20-24 agosto), infatti, il fenomeno di Chiaravalle, bronzo olimpico in carica e vincitrice dell’oro iridato nel 2022, ha conquistato il successo nel concorso generale individuale, bissando il trionfo firmato lo scorso aprile nella seconda tappa di Baku, in Azerbaijan.

La marchigiana classe 2004 (foto Simone Ferraro/FGI), già al comando sul giro completo venerdì 18 luglio al termine degli esercizi con il cerchio (29.950) e la palla (29.300), ha completato l’opera con le clavette (29.950) ed il nastro (29.050), archiviando le sue qualificazioni con il punteggio complessivo di 118.250. Niente da fare sia per l’olimpionica tedesca Darja Varfolomeev (117.450) sia per l’ucraina Taisiia Onofriichuk (114.150), dovutesi accontentare rispettivamente della seconda e della terza posizione per quanto riguarda l’all-around. Ha concluso quarta un’altra delle grandi pretendenti alla vittoria ovvero la bulgara Stiliana Nikolova (112.550) mentre in casa Italia c’è da rimarcare anche l’ottima quinta posizione di Tara Dragas (110.500), l’altra individualista azzurra ai blocchi di partenza nell’appuntamento meneghino.