Esclusiva Si – Al Nassr, Otavio escluso per scelta tecnica

Secondo quanto rivelato sul suo profilo X, dal nostro Gianluigi Longari, Otavio è stato escluso per scelta tecnica dall’Al Nassr.

Ecco il tweet:

🚨 #Otavio è stato escluso per scelta tecnica dall’Al Nassr 🇸🇦 — Gianluigi Longari (@Glongari) July 19, 2025

Otavio, la carriera

Otavio ha iniziato la sua carriera in Brasile, ma ha ottenuto la cittadinanza portoghese ed ha scelto di rappresentare il Portogallo a livello internazionale. Ha giocato per il Porto, vincendo diversi trofei tra cui tre campionati portoghesi e due Coppe di Portogallo. Collezionando più di 200 presenze con il Porto. Per poi passare all’Al-Nassr nel 2023. Ora dopo l’arrivo in panchina di Jorge Jesus, che ha sostituito Stefano Pioli, si sono chiuse le porte al giocatore.