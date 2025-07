Juve, mercato in stand-by dopo l’arrivo di David

Dopo l’arrivo di Jonathan David alla Juventus il calciomercato della Vecchia Signora ha vissuto una fase di immobilità con i bianconeri a caccia di ulteriori rinforzi per la prossima stagione.

Trovare una soluzione a Vlahovic, una quadra per Kolo Muani e poi pensare anche alle cessioni: Weah nel mirino del Marsiglia, Mbangula in uscita e Alberto Costa a lungo seguito dallo Sporting Lisbona. Poi c’è la questione legata a Jadon Sancho dopo che la Juventus nei giorni scorsi hanno chiuso per la permanenza in bianconero di Francisco Conceicao.

Il direttore generale Damien Comolli e il direttore tecnico Francois Modesto continuano il loro lavoro per migliorare la squadra che ha ottenuto l’obiettivo minimo stagionale (il quarto posto con la conquista della Champions League) dopo le eliminazioni dolorose in Supercoppa, Coppa Italia e coppa dalle grandi orecchie con la Juventus che ha chiuso ufficialmente l’anno con le ultime gare al Mondiale per Club.

Il 24 luglio il raduno della Juventus, il 2 agosto la prima amichevole contro la Reggiana

Il gruppo è ancora in vacanza, dopo l’avventura alla FIFA World Cup, e si ritroverà la settimana prossima, il 24 luglio. Cresce anche il programma delle amichevoli: già annunciate quella del 10 agosto a Dortmund, con il Borussia, e quella in famiglia con la Next Gen il 13 all’Allianz Stadium, ecco la data del primo impegno in campo della Juventus. La squadra giocherà al Training Center il 2 agosto, alle 11, contro la Reggiana, formazione che milita in Serie B. Il match sarà a porte chiuse e non prevederà quindi la presenza di tifosi e giornalisti, ma sarà trasmesso, in diretta, su DAZN.

La nuova mission di Igor Tudor riportare la Juve dove merita dopo le recenti delusioni e con uno Scudetto che manca dalla bacheca dall’era Sarri.