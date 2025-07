Mondiali di nuoto, per Paltrinieri e Taddeucci un bis d’argento

Di doppietta in doppietta: Gregorio Paltrinieri aggiorna l’ennesima pagina dello show dei record e conquista il secondo argento ai Mondiali di Singapore, nella 5 km dopo la 10, e come lui fa il bis nella gara donne anche Ginevra Taddeucci. L’impresa dell’azzurro ha ancora piu’ valore per le sue condizioni fisiche: con un dito rotto, e nonostante l’onda creata dalle petroliere vicine alla baia di Palawan, il fuoriclasse emiliano si dimostra capace di andare oltre il dubbio e zittire il dolore all’anulare destro, lucido nel pensiero e determinato fino allo sfinimento. Così alla fine è secondo, quindi medaglia d’argento, nella 5 chilometri di Sentosa in 57’29″3, eguagliando il piazzamento della distanza olimpica, così come il tedesco Florian Wellbrock, che vince e scrive la storia in 57’26″4. Terzo il francese vicecampione in carica Marc Antoine Olivier, compagno di allenamenti di Paltrinieri ad Ostia, che chiude in 57’30″4.