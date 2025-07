Moto Gp, Marc Marquez vince anche la Sprint a Brno

Un caos inatteso, ma con il solito uomo a tagliare il traguardo. Marc Marquez si conferma re delle Sprint vincendo nonostante tutto anche a Brno: temperatura e pressione delle gomme hanno condizionato la gara della Ducati, con lo spagnolo – finito per questo anche sotto investigazione ma poi assolto dai commissari che hanno validato la vittoria – che però è riuscito a gestire la prova corta con la consueta dimestichezza, mentre al compagno di scuderia Francesco Bagnaia non è riuscito altrettanto. La pole del mattino aveva illuso il pilota torinese che dopo poche curve si è visto scalzare da Marquez passato subito al comando, poi costretto a rallentare come lo stesso Bagnaia proprio per non violare i parametri degli pneumatici. Ma lo spagnolo poi è riuscito a rimettersi in testa, mentre Bagnaia finito nel gruppo non è andato oltre la settima posizione.