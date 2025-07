Salto in lungo, Larissa Iapichino seconda in Diamond League

Per un solo centimetro, e all’ultimo salto, Larissa Iapichino non ha ottenuto la sua sesta vittoria in un meeting della Diamond League. È successo a Londra, dove l’atleta ha guidato la gara del salto in lungo già dal terzo turno con 6,82 metri, e poi al quarto con 6,89. Iapichino è stata poi superata al quinto tentativo dalla campionessa olimpica di Tokyo 2020, la tedesca Malaika Mihambo che ha ottenuto 6,93 metri. Iapichino ha cercato di replicare con il suo sesto e ultimo salto, ma non ce l’ha fatta per un solo centimetro, ottenendo la misura di 6,92.