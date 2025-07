Esclusiva Si – Napoli, fatta per la cessione di Osimhen

Secondo quanto riportato in esclusiva dal nostro Alfredo Pedullà, è fatta per la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray. 40 milioni subito, 35 entro il 2026, 5 milioni di bonus. Il Napoli manterrà una percentuale del 10% sulla futura rivendita dell’attaccante nigeriano. Documentazione pronta dal Galatasaray e via libera per la conclusione della trattativa. Ecco il tweet:

#Osimhen–#Galatasaray: 40 subito 35 entro 2026, 5 milioni di bonus, percentuale al #Napoli accordata da futura vendita (10 per cento). Via libera documentazione pronta https://t.co/dIQLbWotyq — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 20, 2025

Victor Osimhen corona il suo sogno, la sua grande aspirazione era quella di giocare con il Galatasaray e pochi minuti fa sono stati raggiunti tutti gli accordi. Affare fatto. Funzionerà così: 40 milioni subito, 35 milioni entro il 2026, clausola anti-Serie A per i prossimi 24 mesi, 5 milioni di bonus e una percentuale da futura vendita del 10 per cento accordata al Napoli. Accordo definito, garanzie bancarie in arrivo, Osimhen al Galatasaray! Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.