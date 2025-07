ESCLUSIVA SI Pedullà: “Weah all’Olympique Marsiglia, siamo ai dettagli”

L’ultimo aggiornamento di Alfredo Pedullà: “Timothy Weah viaggia spedito verso l’Olympique Marsiglia. In nottata ci sono stati nuovi contatti che quasi sicuramente porteranno alla fumata bianca nel giro di pochi giorni. Nell’ultima settimana aveva provato a inserirsi un altro club, ma Timothy ha scelto l’OM, c’è il suo via libera e ora siamo davvero ai dettagli. La Juventus ha chiesto qualche bonus in più magari per sfondare il tetto dei 15 milioni, la formula può essere diritto che diventa obbligo, ma sono particolari che possono tranquillamente definiti nelle prossime ore. Weah trova un club di suo gradimento dopo aver rifiutato il Nottingham Forest nelle scorse settimane”.