Fiorentina, primo gol per Dzeko e nuova posizione per Gudmundsson nella goleada alla primavera

Vince 8-0 contro la formazione primavera la Fiorentina di Stefano Pioli all’esordio stagionale. Primo tempo dove il tecnico viola schiera l’undici tipo. Nella ripresa tanti cambi e formazione rivoluzionata. Prima frazione che vede in campo dal 1′ minuto il trio formato da Gudmundsson, Dzeko e Kean con l’islandese schierato nell’inedito ruolo di mezzala destra.

Le formazioni ufficiali

Fiorentina (3-4-1-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Mandragora, Gosens, Gudmundsson; Dzeko, Kean. Allenatore: Pioli.

A disposizione: Martinelli, Parisi, Pongracic, Sottil, Kouadio, Kospo, Ndour, Bianco, Beltran, Christensen, Fazzini, Braschi.

Fiorentina Primavera: Fei; Balbo, Trapani, Turnone, Sadotti; Montenegro, Mazzeo, Deli; Angiolini, Puzzou, Atzeni. Allenatore: Galloppa.

A disposizione: Dolfi, Leonardelli, Masoni, Santarelli, Bilobrk, Biagioni, Bonanno, Pisani, Pirrò, Diallo, Morazzini, Matarani, Maiorana, Bertolini.

Fiorentina-Fiorentina Primavera, il primo tempo

Finisce 3-0 per la Fiorentina il primo tempo dell’amichevole contro la Primavera in un Viola Park sold-out con 1500 tifosi accorsi per vedere la prima uscita stagionale dei ragazzi agli ordini di Pioli. In rete Dodo, Kean e Dzeko per una Fiorentina che ha giocato piuttosto bene andando vicina al gol in diverse occasioni con il portierino Fei protagonista indiscusso della sfida. Dall’altra parte, De Gea viene impegnato una sola volta e risponde alla grande dopo un suo errore in impostazione.

La ripresa, finisce 8-0

Al 55′ inizia lo show di Ndour. Fa tutto Sottil che si libera sulla linea di fondo destra e mette in mezzo un cioccolatino, che il compagno con una zampata mette in porta. Fiorentina sul 4-0. Doppietta del centrocampista 10 minuti dopo. Ndour segna di mancino con un tiro dalla distanza che si infila all’angolino. Doppietta per l’ex PSG. Due minuti e primo gol per Fazzini. Due gol in due minuti per la Fiorentina che chiude il set con l’ex Empoli che mette in rete da due passi su assist di Parisi. Al 86′ c’è spazio anche per il gol di Sottil, schierato da sostituto di Dodo. Segna con il destro a incrociare in area su passaggio di Parisi. C’è gloria anche per il classe ’99: è 7-0 Fiorentina. Un minuto e al 87′ Ndour firma la tripletta. Palla perfetta di Fazzini per il centrocampista che realizza la sua tripletta calciando di prima con il mancino. 8-0 Fiorentina.