Mondiali pallanuoto, Settebello eliminato: Grecia in semifinale

L’Italia della pallanuoto affonda in vasca a Singapore, dove prima il Setterosa e poi il Settebello sono stati sconfitti nei quarti di finale, dicendo troppo presto addio alla corsa alle medaglie iridate. Ma se la nazionale delle ragazze, in un momento di grande ricambio generazionale, ha tenuto testa all’Ungheria perdendo 12-9, gli azzurri di Alessandro Campagna, anche loro in fase di rinnovamento, sono letteralmente crollati contro la Grecia, che ha vinto 17-11. E’ costata carissima l’espulsione di Matteo Iocchi Gratta nel primo quarto, per una ginocchiata sott’acqua data ad un avversario e ravvisata dal Var, ma la prova di tutta la squadra è stata deludente.