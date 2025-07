Napoli, Di Lorenzo: “Mi piacerebbe chiudere la carriera qui”

Quarto giorno di lavoro a Dimaro per gli azzurri di Antonio Conte, che proseguono la preparazione davanti ad oltre 5000 tifosi. Alla presentazione della squadra ha parlato il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Ecco le sue parole:

Sui due scudetti e De Bruyne

Come à vincere due scudetti da capitano? Il prossimo obiettivo potrebbe essere la Champions League? “Sicuramente è stata un’emozione incredibile alzare il secondo trofeo da capitano, anche se Maradona è irraggiungibile per tutti. Il merito è di tutti i compagni e della squadra che ha fatto un lavoro incredibile. Il prossimo obiettivo è puntare a far meglio dell’anno precedente“.

Di Lorenzo, come ti senti a essere il capitano di De Bruyne? “È arrivato un calciatore importante, in questi primi allenamenti lo sta dimostrando anche se non serviva. Mi ha colpito come si è calato nella realtà a Napoli, con grande umiltà. Sono sicuro che ci darà una grossa mano perché è un grandissimo campione“.

Sulla prossima stagione e il futuro

Sulla prossima stagione: “Sappiamo che confermarci non è mai facile, tutti ci danno per favoriti: ma noi abbiamo vinto due scudetti non partendo da favoriti, le griglie servono a poco. Noi dobbiamo avere la stessa voglia di lavorare dell’anno scorso e, facendo questo, ci togliere delle grosse soddisfazioni”.

Sull’amore per Napoli: “Sono stato fortunato ad avere determinati allenatori, che mi hanno migliorato tantissimo. Ogni anno c’è sempre di più di fare il bisogno, soprattutto nel ruolo del terzino che è quello che cambiato di più. Mi piacerebbe chiudere la carriera al Napoli, ma è ancora presto. Capisco l’entusiasmo, ma sarà un anno difficile. L’obiettivo è quello di andare il più avanti possibile in tutte le competizioni. Dobbiamo essere uniti nel farlo”.