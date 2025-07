Ecco il comunicato: “ L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Neil El Aynaoui dal Lens.

Nato il 2 luglio 2001 a Nancy, in Francia, da genitori marocchini, El Aynaoui è cresciuto nel settore giovanile del club della sua città, completando tutto il percorso fino all’esordio in prima squadra nel 2021. Nel 2023 si è trasferito al Lens, dove ha disputato le ultime due stagioni. Centrocampista, finora ha collezionato 130 presenze tra campionato e coppe, mettendo a segno 17 gol. In giallorosso indosserà la maglia numero 8. Benvenuto a Roma, Neil!“.