Basket, Italia Under 20 Campione d’Europa: battuta la Lituania in finale

L’Italia ha vinto dopo 12 anni gli Europei Under 20 uomini di basket battendo in finale la Lituania per 83-66. Gli azzurrini di coach Alessandro Rossi sono arrivati in finale battendo la Serbia per 85-78 con miglior marcatore Francesco Ferrari con 21 punti. Dietro di lui Leonardo Marangon con 18 ed Elisee Assui con 17. In doppia cifra anche Trucchetti con 10. “Questo è un grande risultato per la nostra pallacanestro – il commento del presidente della Fip Gianni Petrucci –. Giocheremo per la medaglia più preziosa e non accadeva dal 2013. Sperare non costa nulla e questa squadra ha già dimostrato di saper sorprendere“.