Esclusiva Si – Inter, tutto fatto per Stankovic al Club Brugge: le cifre

Sempre più vicina a chiudersi la trattativa tra l’Inter e il Club Brugge per Aleksandar Stankovic. Confermate le cifre anticipate la scorsa settimana, con una variazione. Se l’Inter facesse scattare la recompra dopo una sola stagione, la cifra sarebbe più bassa (intorno ai 22M). Così rivela in esclusiva sul suo profilo X il nostro Gianluigi Longari.

Ecco il tweet:

Affare #Inter Club Bruges per Aleksander #Stankovic. Confermate le cifre anticipate la scorsa settimana, con una variazione. 🚨 Se l’#Inter facesse scattare la recompra dopo una sola stagione, la cifra sarebbe più bassa (intorno ai 22M). https://t.co/A6Nnh3osrU — Gianluigi Longari (@Glongari) July 21, 2025

Stankovic, la bio

Aleksandar Stanković è un giovane calciatore serbo, nato a Milano quando suo padre, Dejan Stanković, giocava nell'Inter. Attualmente gioca come centrocampista nell'Inter, dopo essere cresciuto nel settore giovanile del club. È il figlio di Dejan Stanković, ex calciatore e attuale allenatore, e fratello di Filip e Stefan Stanković.