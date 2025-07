Esclusiva Si – Richard Rios, domani la partenza verso Lisbona

Domani sera è prevista la partenza di Richard Rios per Lisbona. Poi le visite mediche e la firma con il Benfica. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari sul suo profilo X. Ecco il tweet:

✈️ 🇨🇴 🦅 Domani sera è prevista la partenza di Richard #Rios per Lisbona. Poi le visite mediche e la firma con il #Benfica https://t.co/zVqoDBZ1pW

— Gianluigi Longari (@Glongari) July 20, 2025

Richard Rios, il profilo

Richard Ríos Montoya, nato a Vegachí, Colombia, il 2 giugno 2000, è un calciatore professionista che gioca come centrocampista per il Palmeiras e la nazionale colombiana. Cresciuto in condizioni di povertà, Ríos ha visto nello sport un percorso verso una vita migliore, trasferendosi in Brasile per inseguire il suo sogno di diventare un calciatore professionista. Prima di dedicarsi al calcio, Ríos ha giocato a futsal, distinguendosi nel Sudamericano Sub-20, dove ha attirato l’attenzione del Flamengo.

La carriera

Nel 2018, è stato invitato a fare un provino e successivamente ingaggiato per le giovanili del Flamengo. Nel 2021, è stato ceduto in prestito al Mazatlán FC in Messico. Un anno dopo è poi tornato in Brasile per giocare con il Guarani. Nel 2023, si è unito al Palmeiras, uno dei club più importanti del Brasile. Ríos è un centrocampista versatile, noto per la sua tecnica, visione di gioco, abilità nell’uno contro uno e capacità di recupero palla. Ha dimostrato di saper segnare e fornire assist, oltre a essere un leader nel numero di contrasti e passaggi chiave. E’ stato convocato nella nazionale colombiana, partecipando alla Copa América 2024 e impressionando per le sue prestazioni. E’ noto per la sua storia di umiltà e determinazione, avendo superato le difficoltà per realizzare il suo sogno.