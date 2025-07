Italia femminile, con l’Inghilterra per sognare la finale

Una semifinale che può voler dire storia, alla ricerca di una finale che manca da 28 anni, quando però a partecipare furono soltanto 8 squadre. L’Italia femminile vuole coronare il sogno di tornare nell’ultimo atto dell’Europeo e per farlo dovrà sconfiggere a Ginevra l’Inghilterra campione in carica li dove le azzurre di Andrea Soncin hanno già pareggiato 1-1 contro il Portogallo e sconfitto 2-1 la Norvegia nei quarti di finale in questa edizione.

Italia, una squadra vera

Un’Italia che poggia le sue solide basi su un gruppo costruito sapientemente da Andrea Soncin negli ultimi due anni e che dopo l’exploit dei quarti al Mondiale 2019 non aveva più raccolto risultati. In attacco poi la stella è Cristiana Girelli con l’attaccante della Juventus che ha già segnato 3 gol in questa edizione dell’Europeo, tutti a Ginevra. Uno stadio quindi che porta bene alle azzurre e alla sua bomber, per una cabala che è meglio avere dalla propria parte. Difronte infatti l’Italia si troverà l’Inghilterra, campione in carica e vice campione del Mondo. Un’avversario ostico e mai semplice da battere con le britanniche capaci di rimontare il doppio vantaggio della Svezia ai quarti vincendo poi ai tiri di rigore. Una selezione quella guidata da Sarina Wiegman che può contare su calciatrici di un livello assoluto in un movimento quello del calcio inglese che ha visto l’Arsenal trionfare nell’ultima Women’s Champions League interrompendo l’egemonia del Barcellona. Una sfida quindi almeno sulla carta impari. Ma che le azzurre dovranno affrontare al massimo come fatto in questa competizione per centrare una finale storica e continuare a sognare.

Le probabili formazioni

Inghilterra: Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. CT: Sarina Wiegman.

Italia: Giuliani; Oliviero, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Giugliano; Cantore, Caruso, Severini, Bonansea; Girelli. CT: Andrea Soncin.