Parma, primo allenamento in Austria

Primo allenamento al Kamplersee Stadion di Neustift per l’inizio della seconda fase della Pre-Season 2025 del Parma. Ecco le immagini e le prossime gare.

Il ritiro austriaco

I gialloblu, arrivati nella serata di domenica dopo l’allenamento congiunto con l’U20, sono scesi in campo questo pomeriggio per la prima seduta del ritiro austriaco. La squadra ha cominciato a lavorare sul campo alle ore 17:30 agli ordini dell’allenatore Carlos Cuesta e dello staff tecnico: attivazione fisica e tecnica, un’esercitazione tecnica con il pallone per passare poi a un’esercitazione tattica generale a campo intero. Il lavoro è stato intervallato, sul secondo campo, da un’esercitazione tecnica sulle conclusioni. Il programma prevede nella giornata di martedì 22 luglio una seduta al mattino (ore 11:00) e una al pomeriggio (ore 17:30).

PRE-SEASON 2025 | IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI

• SV Werder Brema-Parma (sabato 26 luglio, ore 15:00, Parkstadion a Zell am Ziller – Austria)

• Real Club Deportivo Maiorca-Parma (giovedì 31 luglio, ore 11:00, a Wörgl – Austria)

• Parma-Football Club Pro Vercelli 1892 (venerdì 1 agosto, ore 9:30, centro sportivo “Il Noce” di Noceto)

• Fussballclub Heidenheim 1846-Parma (sabato 9 agosto, ore 15:30, Voith Arena ad Heidenheim an der Brenz – Germania)