Il nuovo Napoli di Antonio Conte viene sconfitto per 0-2 dall’Arezzo nella prima amichevole stagionale: la formazione che milita nel campionato di serie C è riuscita ad avere la meglio di De Bruyne e compagni a Dimaro grazie ai gol, uno per tempo, di Pattarello e Varela. Nonostante il clima di festa per la prima uscita dei campioni d’Italia allo Stadio Comunale di Carciato, con oltre 2.000 spettatori, i toscani hanno dato un primo schiaffo morale al club del Presidente De Laurentiis.