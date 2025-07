Esclusiva – Feyenoord, fatta per Jordan Bos dal Westerlo

Il Feyenoord è in chiusura per l’acquisto di Jordan Bos dal Westerlo. Scambio di documenti in corso. Così in esclusiva il nostro Gianluigi Longari.

Ecco il tweet:

#Feyenoord in chiusura per l’acquisto di Jordan #Bos del Westerlo. Scambio di documenti in corso — Gianluigi Longari (@Glongari) July 22, 2025

Jordan Bos, la biografia

Jordan Bos, nato il 29 ottobre 2002 a Melbourne, è un calciatore australiano che gioca come difensore nel KVC Westerlo e nella nazionale australiana. E’ cresciuto nelle giovanili del Melbourne City dove ha debuttato in prima squadra nel 2021. Ha vinto due campionati australiani consecutivi con il Melbourne City nel 2021-22 e 2022-23. Nel maggio 2023, ha firmato un contratto quadriennale con il KVC Westerlo nella prima divisione belga. Gioca anche per la nazionale australiana. Bos è di origine olandese ed è il fratello maggiore di Kasey Bos, giocatore del Melbourne Victory secondo Wikipedia. È alto 1,80 metri e il suo peso è di 83 kg.