Esclusiva – Milan, definito Estupinan: ecco la data delle visite

Pervis Estupinan si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Operazione attorno ai 18 milioni di euro e firmerà un contratto quinquennale, in queste ore il club rossonero e il Brighton stanno definendo gli ultimi dettagli per la definitiva fumata bianca. Al punto che il terzino potrebbe sostenere le visite mediche tra domani o giovedì. Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà.

Ecco la notizia

Ecco il tweet:

Estupinan, la biografia

Pervis Josué Estupiñán Tenorio, nato a Esmeraldas, Ecuador, il 21 gennaio 1998, è un calciatore ecuadoriano che gioca come terzino sinistro. Attualmente milita nel Brighton & Hove Albion e nella nazionale ecuadoriana. Estupiñán è cresciuto nel settore giovanile del LDU Quito, unendosi all’età di 13 anni. Ha debuttato in prima squadra nel 2015, giocando come titolare nella partita vinta per 1-0 contro l’El Nacional. Successivamente, è stato ceduto in prestito a diversi club: Granada B, Granada, Almería, Mallorca e Osasuna. Attualmente gioca nel Brighton & Hove Albion, con cui ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ma è in procinto di trasferirsi al Milan. Estupiñán fa parte della nazionale ecuadoriana, con cui ha collezionato numerose presenze e segnato alcuni gol. E’ nipote dell’ex difensore ecuadoriano Jorge Guagua. Ha giocato per diverse squadre, sia in Ecuador che in Spagna, prima di approdare in Inghilterra. Il suo ruolo principale è quello di terzino sinistro, ma può giocare anche in altre posizioni in difesa.