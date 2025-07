Inter, l’agente di Calhanoglu fa chiarezza sul suo futuro

Gordon Stipic (agente di Hakan Calhanoglu) a TRT Sport:

“Calhanoglu non andrà al Fenerbahce e al Galatasaray. Starà all’Inter, non ha mai chiesto di andare via o di cambiare squadra. Non ci sono trattative con il Fener, col Gala, Calha resta all’Inter”.

Una presa di posizione chiara per il centrocampista nerazzurro che resterà a Milano nonostante nelle ultime settimane sia stato al centro di diversi rumors di mercato. Il suo entourage ha messo la parola fine al suo futuro confermando che sarà a disposizione di Chivu.