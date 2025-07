Italia che beffa, azzurre riprese al 96′ e ko ai supplementari: Inghilterra in finale

Termina 2-1 a Ginevra a favore dell’Inghilterra, campione in carica e vice Campione del Mondo, la sfida contro l’Italia in semifinale dell’Europeo femminile 2025. Azzurre che sbloccano la gara al 33′ con Bonansea ma crollano sul più bello. Al 96′ un’ingenuità della difesa italiana permette alla subentrata Agyemang di pareggiare. Nei supplementari le azzurre cedono poi al 119′. Fallo di Severini su Mead e calcio di rigore. Dal dischetto Kelly viene murata da Giuliani ma sulla respinta è la più lesta di tutte a fare 2-1 e a regalare all’Inghilterra l’accesso alla finale dove affronterà la vincente di domani tra Germania e Spagna. Termina così un grande Europeo dell’Italia di Andrea Soncin.

La cronaca, Italia-Inghilterra 1-2 dts

Italia che passa al 33′ dopo una bella combinazione sulla destra tra Caruso e Cantore, palla in mezzo che passa e raggiunge sul secondo palo Bonansea che calcia sotto la traversa e porta le Azzurre in vantaggio. Pari inglese al 96′. Su un cross dalla destra Giuliani respinge sui piedi di Agyemang che da centro area mette dentro per il pari dell’Inghilterra. Al 117′ fallo di Severini su Mead, rigore per le inglesi. Dal dischetto Kelly viene murata da Giuliani ma sulla respinta è la più lesta di tutte a fare 2-1 e a regalare all’Inghilterra l’accesso alla finale.