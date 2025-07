Ora è ufficiale! Francisco Conceição – dopo il prestito annuale in bianconero conclusosi al termine del Mondiale per Club andato in scena negli Stati Uniti – passa a titolo definitivo alla Juventus e firma un contratto che lo lega ai nostri colori fino al 2030.

30,4 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 1,6 milioni.