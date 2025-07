L’allenatore dell’Arezzo dopo la vittoria contro il Napoli: “Grande soddisfazione. Ecco cosa mi ha detto Conte”

A Sì Cafè è intervenuto Cristian Bucchi, allenatore dell’Arezzo che ieri ha battuto il Napoli di Antonio Conte per 2-0 in amichevole: “Battere il Napoli una grande soddisfazione. Non è nemmeno calcio di agosto, è calcio di luglio: loro più indietro rispetto a noi, abbiamo fatto una partita di attesa contro una squadra di grandissima qualità. Vincere fa sempre piacere soprattutto contro i Campioni d’Italia: una cosa che l’Arezzo ricorderà per anni.

Con Antonio ci siamo salutati prima della partita, gli ho fatti i complimenti per la scorsa stagione e l’in bocca al lupo per la prossima. Ci siamo detti scherzosamente: quando degli amici mi dicono che vogliono fare gli allenatori dico sempre ‘No. Ti prego. Fermati in tempo. Perché è un mestiere dove i pensieri e le pressioni, le amarezze e le delusioni purtroppo sono più presenti delle gioie e delle vittorie. Ci siamo salutati cordiamente alla fine e ho ringraziato il Calcio Napoli per l’opportunità per questa amichevole ed è finita così in maniera molto serena e tranquilla perché credo e ripeto che il calcio di luglio va preso per quello che è. Amichevole piacevole che ha dato a entrambe le squadre tanti spunti su cui lavorare”.

La sintesi del match

Il nuovo Napoli di Antonio Conte è stato sconfitto per 0-2 dall’Arezzo nella prima amichevole stagionale nella giornata di ieri: la formazione che milita nel campionato di serie C è riuscita ad avere la meglio di De Bruyne e compagni a Dimaro grazie ai gol, uno per tempo, di Pattarello e Varela. Nonostante il clima di festa per la prima uscita dei campioni d’Italia allo Stadio Comunale di Carciato, con oltre 2.000 spettatori, i toscani si sono riusciti a imporre a sorpresa contro il club del Presidente De Laurentiis.