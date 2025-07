Lazio, Isaksen ancora out: sospetta mononucleosi. I dettagli

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Gustav Isaksen, calciatore della Lazio, che ormai da qualche giorno non si sta allenando in ritiro a causa della febbre. Come riportato questa mattina da Il Messaggero, ieri l’attaccante della Lazio ha svolto delle analisi a Villa Mafalda e dietro il lungo stop ci sarebbe una sospetta ‘mononucleosi’.

La ‘malattia del bacio’, che si contrae tramite il contatto della saliva. Adesso in casa Lazio si spera che nessun altro giocatore abbia bevuto dalla stessa bottiglietta. Considerando le tempistiche della mononucleosi, Isaksen potrebbe aver bisogno di almeno altre due settimane di stop per tornare ad allenarsi. Non è stato l’unico calciatore ad aver avuto sintomi influenzali: prima era toccato a Basic, poi a Mandas e Pellegrini, tutti e tre rientrati in gruppo in tempi brevi. Chi è ancora out per febbre, oltre Isaksen, è anche Romagnoli, che però potrebbe essere influenzato per la tonsillectomia avuta recentemente.