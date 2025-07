Milan, Saelemaekers: “Speravo di tornare qui. Allegri? Sa cosa serve per vincere”

Alexis Saelemaekers è stato intervistato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport e ha espresso la sua soddisfazione per il ritorno al Milan: “A Bologna e a Roma da professionista ho dato tutto me stesso. In una parte della mia testa, però, il Milan e la speranza di tornare qui ci sono sempre stati. A questo club, ai suoi tifosi e all’ambiente rossonero sono rimasto affezionato”.

Su Allegri.

“E’ un allenatore che ha vinto tanto e sa di cosa c’è bisogno per vincere. Lo scorso anno il Milan ha attraversato un periodo brutto e stiamo facendo ciò che ci chiede il nuovo tecnico per ottenere grandi risultati”.

Sul ruolo da terzino.

“Nessun problema, in carriera ho giocato in diverse posizioni: mi manca solo di fare il difensore centrale, ma non ho il fisico (ride, ndr). Da bambino sono stato addirittura in porta, nelle giovanili dell’Anderlecht chiedono a tutti i ragazzi di saper giocare in ogni posto e così ho automatizzato i movimenti pure tra i pali. In Belgio ho fatto il terzino destro, come successo anche al Milan una volta; al Bologna l’attaccante esterno a sinistra. Mi adatto e se posso aiutare la squadra, sono felice”.