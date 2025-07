UFFICIALE Juve, Mbangula al Werder Brema

L’avventura di Mbangula in bianconero, a partire dal settore giovanile, è iniziata nell’estate del 2020: il belga ha raccolto prima cinque presenze in Under 17 e poi ben 57 con 12 gol e cinque assist in Primavera – con cui ha disputato anche sette gare di UEFA Youth League.

Nella stagione 2023/2024, invece, il passaggio tra i professionisti, aggregato alla Juventus Next Gen con cui si è messo in mostra scendendo in campo in 25 occasioni, compiendo il percorso di maturazione necessario per conquistare un posto in Prima Squadra sin dalla preparazione estiva dell’annata che sta per concludersi.