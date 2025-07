Inizia oggi il raduno della Juventus: come riportato da Giovanni Albanese su X, gli assenti saranno Jonathan David e Francisco Conceicao. Il primo sta curando la parte burocratica per il soggiorno in Italia e comincerà la preparazione da domani. Il secondo ha qualche giorno di vacanza in più da smaltire e tornerà nel weekend. Chi invece è assente ingiustificato è Douglas Luiz: la Juventus prenderà dei provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.