Catania, incidente al pulmino di tifosi: 9 feriti, (due gravi). Il comunicato del club

Un pulmino con a bordo tifosi della Curva Sud del Catania, partito dalla città etnea per raggiungere il ritiro della squadra a Norcia, in Umbria, è stato coinvolto in un incidente all’altezza di Salerno.

Nell’impatto sono rimaste ferite nove persone, due delle quali in condizioni gravi. Uno dei tifosi, inizialmente ricoverato all’ospedale di Polla con prognosi riservata, è stato poi trasferito in elicottero al Cardarelli di Napoli, mentre l’altro, anch’egli in prognosi riservata, è uscito dal coma ed è ora all’ospedale del Vallo della Lucania. Le autorità stanno svolgendo indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. La società del Catania, in contatto con la questura di Perugia, sta valutando se confermare l’amichevole prevista a Norcia contro una formazione locale e la successiva presentazione pubblica della squadra in piazza.

Questo il comunicato del club: “In seguito al grave incidente autostradale in cui sono stati coinvolti nove tifosi rossazzurri, Catania Football Club rende noto di aver disposto l’annullamento della partitella d’allenamento con il Trodica in programma sabato 26 luglio; inoltre, la prima squadra non parteciperà alla manifestazione serale prevista nell’ambito della rassegna “Estate Nursina”.

Ringraziamo la dirigenza del Trodica Calcio, l’amministrazione comunale di Norcia e l’intera comunità nursina per la vicinanza e la comprensione”.