Il campione italiano è sconvolto: pugno in pieno viso

Durante la sua ultima gara, il campione italiano su cui tutti puntavano molto ha ricevuto un infortunio temuto. Gli hanno rotto il naso, ma è rimasto in piedi.

Lo sport professionistico non sempre è benefico per il fisico. Diverti atleti che hanno avuto una lunga e soddisfacente carriera in questo campo sono arrivati a quaranta – cinquant’anni con tutti gli acciacchi dell’età sommati a quelli causati da tanti anni di pratica di una disciplina, alcuni si sono anche dovuti ritirare per gli infortuni come Roberto Baggio che ha letteralmente dichiarato che ormai, a fine carriera, non aveva praticamente più le ginocchia.

E’ evidente però che alcuni sport sono più pesanti e pericolosi di altri, sopratutto quelli in cui il contatto è praticamente obbligatorio tra atleti e in cui per portare a casa il risultato, bisogna farsi male o quantomeno, essere capaci di ignorare ferite e traumi che fermerebbero una persona normale. Ma un atleta che sta lottando per il sogno di una vita non può certo lasciarsi spaventare da qualche secondo di dolore quando il premio in palio è ben più grande.

Di recente, un atleta italiano si è sfogato sui social network: dopo aver perso una gara fondamentale per la sua carriera – ora in bilico- infatti è stato accusato da molti “leoni da tastiera” di non aver fatto abbastanza. Chissà quanti di loro avrebbero terminato il match che ha perso con un infortunio tremendo come quello che ha ricevuto lui, restando comunque sul pezzo durante la gara.

Naso rotto, l’atleta amareggiato per questa sconfitta

Considerato a ragione uno degli atleti di MMA professionisti di maggior successo in Italia, Marvin Vettori, atleta 32enne in forze presso la promotion UFC che per i profani, è la stessa dove hanno lottato Connor McGregor ed Alessio Sakara, è uscito dalla top 10 del ranking di categoria in cui era arrivato perfino al secondo posto dopo la terza sconfitta di fila.

Un trittico di sconfitte arrivate per decisione, mai per KO o sottomissione, contro Jared Cannonier, Romand Dolidze e Brendan Allen che mettono a repentaglio il rinnovo del contratto per “The Italian Dream” nella promozione. Tuttavia, Vettori ha dato davvero tutto contro l’americano che è riuscito pure a metterlo in una posizione tremenda già dai primi scambi.

Vettori ha infatti rivelato di essersi rotto il naso prestissimo ad inizio match e di aver quindi combattuto con il naso fratturato per 15 minuti di incontro: “Sono amareggiato. Il primo pugno che mi ha tirato mi ha preso il naso che in carriera mia non mi ero mai rotto e me l’ha distrutto. Bravo lui e niente, un’altra sconfitta tanto amara”, rivela il combattente che ha quindi finito un incontro durissimo in condizioni davvero proibitive.

In quelle condizioni un essere umano “medio” non avrebbe fatto altro che arrendersi. Vettori invece ha anche da rimproverarsi: “Mi faccio sempre delle pare sul grappling” afferma in un video dedicato ai fans che lo vede bendato a letto ipotizzando quindi che avrebbe potuto provare ad impostare così il match. In UFC, avrà ancora almeno due gare per rifarsi. E’ ora di ripartire.