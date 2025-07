Nasce l’Inter Under 23. Mercato, esordio, stadio, dirigenti responsabili: cosa c’è da sapere

Ieri è nata ufficialmente l’Inter Under 23, dopo la ratifica del Consiglio Federale che ha ammesso la seconda squadra nerazzurra al prossimo campionato di Serie C. Ed è anche ufficiale l’iscrizione al gruppo A dopo il sorteggio.

La squadra è stata affidata a Stefano Vecchi, già tecnico dell’Inter in passato (sia nel settore giovanile che, per breve tempo, della prima squadra) e reduce da una stagione con il Vicenza, dove ha sfiorato la promozione. Il suo vice sarà Omar Danesi, mentre a livello dirigenziale i referenti sono Dario Baccin, come responsabile, e Gianluca Andrissi nelle vesti di direttore sportivo.

Il gruppo si sta allenando da alcuni giorni a Riscone, in provincia di Bolzano. Le partite casalinghe verranno disputate allo stadio U-Power di Monza, mentre gli allenamenti saranno effettuati a Interello, presso il centro di formazione giovanile nerazzurro.

E il mercato dell’Inter Under 23? Le mosse già fatte e le prossime

La rosa è composta principalmente dai ragazzi dell’Inter Primavera, campione d’Italia nell’ultima stagione, con l’aggiunta di alcuni rientri dai prestiti. Non è presente l’attaccante De Pieri, ceduto in prestito alla Juve Stabia. Dal mercato sono già arrivati Melgrati e Prestia, che occuperanno due dei quattro posti riservati ai fuori quota; la società è al lavoro con Vecchi per ulteriori rinforzi.

L’esordio dell’Inter Under 23 e la prima partita ufficiale

La prima uscita della nuova squadra avverrà domenica 27 luglio alle 18.30 a Trento, contro una selezione di giocatori locali. Dopo alcuni giorni di riposo, la squadra riprenderà la preparazione a Milano e il 3 agosto disputerà un’amichevole contro la prima squadra allenata da Cristian Chivu. L’esordio ufficiale è previsto per il 17 agosto, nel primo turno della Coppa Italia di Serie C. Dopo le seconde squadre di Juventus (la Juventus Next Gen), Atalanta (Atalanta Under 23) e Milan (Milan Futuro, retrocesso in Serie D al primo anno dopo la nascita) ecco dunque la quarta “seconda squadra” italiana.