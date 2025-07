ESCLUSIVA SI Il ct Soncin: “L’asticella si è alzata: al Mondiale 2027 vogliamo l’Italia protagonista”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana femminile di calcio, Andrea Soncin, ha parlato della recente, emozionante avventura vissuta dalla sua squadra agli Europei: “L’aspetto umano è stato determinante nella cavalcata che siamo riusciti a fare. Nel calcio giocato dalle donne c’è una professionalità estrema, i rapporti umani vengono prima di tutto e questo si traduce in risultati non immaginabili, come nel nostro caso. L’amarezza rimane, ma abbiamo affrontato squadre molto avanti a noi nel ranking e abbiamo fatto un percorso di cui siamo orgogliosi. Ho vissuto intensamente i momenti come quello in cui siamo stati ospiti da Mattarella. Ha dato il senso di quanto stiamo facendo per emergere”.

Poi ha aggiunto: “Mi sento totalmente dentro al gruppo squadra e devo modellarmi per inserirmi. Questo Europeo ha avuto grande cassa di risonanza. Eravamo a un minuto e mezzo dalla semifinale, le ragazze sono state fantastiche e i pianti alla fine raccontano bene quanto ci tenessimo. Abbiamo mandato un messaggio sociale accendendo la passione degli italiani che ci hanno seguito”.

Sul momento in cui ha chiesto di ricordare quando abbiamo dato il primo calcio a un pallone: “E’ stato un momento molto emozionante anche per me, perché ho detto anche a noi dello staff di chiudere gli occhi e ricordare quel momento. E’ un lavoro che si fa di squadra, assieme anche ai club. I club stanno investendo molto sia sui settori giovanili che sulle prime squadre”.

Sul futuro: “Se si guarda al Mondiale? Assolutamente sì, obiettivo Brasile 2027. L’amarezza lascerà spazio alla caparbietà ed alla determinazione. Vogliamo andare in Brasile ed essere protagoniste, l’asticella si è alzata”.