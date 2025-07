ESCLUSIVA SI Joao Mario alla Juventus, l’ex Porto Nelson: “Spicca per le doti offensive, ma lo scambio mi ha sorpreso”

La Juventus accoglie Joao Mario: l’esterno destro è arrivato dal Porto nell’ambito dello scambio effettuato con Alberto Costa, che ha fatto il percorso inverso.

L’ex giocatore del Porto Fernando Nelson Alves è intervenuto a SPORTITALIA per parlare di lui e anche di un altro giocatore che dai Dragoes è arrivato in Italia, Francisco Conceicao.

Cosa pensi dell’arrivo di João Mário (FC Porto) alla Juventus?

“È stata una sorpresa per me perché la Juventus ha acquistato Alberto Costa l’anno scorso pensando di inserire il giocatore in ottica futura e dopo un anno lo scambiano con João Mário. Avrebbero potuto prenderlo facilmente l’anno scorso. La gestione di questo processo da parte della Juventus non è stata ben fatta, secondo me. E ora pagheranno di nuovo per un terzino destro…”.

Quali sono le qualità migliori di João Mário?

“A mio parere, le qualità migliori di João Mário sono le sue doti offensive. È molto bravo tecnicamente, veloce, molto bravo nell’uno contro uno, un buon crossatore e molto bravo a supportare le azioni offensive della squadra, sia negli attacchi pianificati che in contropiede”.

La Juventus ha tenuto Francisco Conceição a Torino: ha fatto bene a investire così tanto su di lui?

“Conosco il percorso di Francisco Conceição, ma nell’ultima stagione non ho seguito bene il suo rendimento, sebbene segua qualche partita e gli highlights settimanali di calcio Italiano. Non voglio dire se l’investimento fatto dalla Juventus su Francisco Conceição sia stato saggio, so che non è sempre stato la prima scelta nell’undici titolare della squadra da quello che ho visto, ma non posso dire se sia stata una buona scelta. Il futuro dissiperà sicuramente questi dubbi”.