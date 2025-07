Il programma dell’ottavo giorno del Milan della tournée: la giornata in Australia

Dopo la gara contro il Liverpool, giocata a Hong Kong sabato scorso e vinta per 4 reti a 2 , ieri i Rossoneri sono volati a Perth, nella Western Australia. Nessun allenamento in programma ieri. Questa mattina sono riprese le attività con una seduta di palestra al mattino, mentre nel pomeriggio allenamento in campo al Sem Kerr Football Centre.

Nel mentre, alle 12.30, si è svolta nell’hotel che ospita la squadra la conferenza stampa con i rappresentanti del Governo della WA, la Deputy Premier Rita Saffioti e il Ministro per il Turismo Reece Whitby. Dopo pranzo, i calciatori Gabbia, Ricci, Musah e F. Terracciano hanno fatto visita ad alcuni piccoli pazienti del Perth Children Hospital, che stanno affrontando un percorso riabilitativo. Terminata la visita hanno raggiunto i compagni per la sessione pomeridiana.

In serata, il Ceo di AC Milan Giorgio Furlani, l’allenatore Massimiliano Allegri e tutta la Squadra sono stati ospiti di un evento presso l’Optus Stadium, colorato per l’occasione con i colori della bandiera italiana, per un momento informale che ha visto la presenza del Governo, di stakeholders e della community di Perth.