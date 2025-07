Sesta medaglia per l’Italia ai Mondiali di scherma a Tiblisi, con Luca Curatoli, Matteo Neri, Michele Gallo e Pietro Torre che conquistano l’oro nella sciabola a squadre. Sconfitta in finale l’Ungheria con il punteggio di 45 a 37. L’Italia non vinceva il titolo iridato nella sciabola maschile a squadre dal 2015.