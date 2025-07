Guardiola: “Yamal paragonato a Messi? Fatto grave. Quando avrà giocato per quindici anni…”

Pep Guardiola parla così di Lionel Messi e di Lamine Yamal che viene paragonato all’argentino. Il tecnico catalano, intervistato da GQ Hype, ha così parlato: “Yamal? Penso che gli dovrebbe essere permesso di andare avanti. E quando avrà giocato per quindici anni, decideremo se è stato il migliore. Lasciate che continui la sua carriera. Il fatto che lo paragonino a Messi è un fatto grave. È come paragonare un pittore qualsiasi a Van Gogh , e dire: ‘Wow, non è male, è segno che è bravo’”.