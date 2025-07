Fiorentina, Pioli prepara la nuova stagione in Inghilterra

Tra campo e mercato la Fiorentina di Stefano Pioli continua a preparare la prossima stagione nella mini-tournée inglese che la vedrà impegnata contro Leicester, Nottingham Forest e Manchester United.

Tra campo e mercato, tra chi parte e chi potrebbe restare

Tre impegni di livello che testeranno i progressi dell’undici viola che nei primi giorni di ritiro ha già affrontato oltre la formazione primavera gigliata anche Grosseto e Carrarese. Gli impegni inglesi alzeranno però il livello con Pioli che potrà così definire quelli che saranno i giocatori da cui ripartire nella prossima stagione. Tra questi non ci sarà Mbala Nzola, per lui si tratta con il Pisa. La volontà del giocatore c’è resta da trovare un’accordo su cifre e formula tra le due società con la Fiorentina che vorrebbe l’obbligo di riscatto.

In uscita è poi anche Lucas Beltran. L’argentino, comunque presente in terra inglese è nella lista dei partenti ma senza un’offerta concreta che convinca soprattutto lui potrebbe anche restare. Chi è restato è Albert Gudmundsson. L’islandese ha vissuto diversi giorni fuori dal gruppo dopo alcuni problemi fisici ma è tornato ora ad allenarsi pienamente in gruppo. Con Pioli che potrà apprezzarlo già dalle prossime gare con Albert che dopo una prima stagione in chiaro scuro vuole ora prendersi la propria rivincita personale…

Fiorentina, i convocati in Inghilterra

Questo l’elenco completo dei convocati alla Tournée:

Portieri: Christensen, De Gea, Leonardelli, Martinelli.

Difensori: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Trapani, Viti.

Centrocampisti: Bianco, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Montenegro, Ndour, Richardson.

Attaccanti: Beltran, Braschi, Dzeko, Gudmundsson, Kean, Sabiri.