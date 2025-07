ESCLUSIVA SI Cagliari, per la fascia destra seguito anche Ortega del Tigre

Nuovo nome per il mercato del Cagliari. Secondo quanto appurato dalla redazione di Sportitalia, i rossoblu seguono per la fascia destra anche l’argentino Martin Ortega, in forza al Tigre.

Classe 1999 con buona prestanza fisica, è in scadenza con il club argentino al 31 dicembre 2025. Il Tigre lo ha prelevato nell’estate 2022 dal Quilmes. Ha collezionato 74 presenze con il Tigre, condite da 3 gol e 4 assist. Fra di esse anche 3 in Copa Sudamericana. Si tratta di un esterno destro che può giocare sia come terzino che come quinto di centrocampo.