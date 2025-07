ESCLUSIVA SI Zaniolo, contatto con il Flamengo. I dettagli sull’ipotesi Benfica e il sondaggio dall’Arabia

Nicolò Zaniolo continua ad essere un giocatore del Galatasaray e uno dei nomi più chiacchierati sul mercato estivo. Il club turco non chiude affatto alla sua cessione, ma il fatto che spinga per venderlo a titolo definitivo (si parla di 10 milioni, anche se probabilmente può partire anche a meno) ha fatto raffreddare piste come quella del Torino, che fece un sondaggio ormai due mesi fa, non approfondito.

Ad ora il contatto più concreto è stato quello con il Flamengo, che non ha presentato offerte, ma si è interessato a lui e una conversazione per capire le condizioni del Gala c’è stata. Qualcuno dall’Arabia Saudita ha bussato, ma ad ora il giocatore non sembra propenso a scegliere quel campionato, anche perché l’ambizione di riconquistare la Nazionale gli rimane, come logico che sia.

Si è parlato poi del Benfica: questa voce nasce dal fatto che è stato il Galatasaray stesso a provare a inserirlo nella trattativa per arrivare a Kerem Aktürkoğlu, visto che poi al Benfica serve un giocatore della posizione del fantasista italiano. Dalla Spagna ha bussato il Real Oviedo, la pista PSV sembra invece tramontata.