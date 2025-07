Il Milan travolge 9-0 il Perth Glory: si chiude con una vittoria la tournée estiva

Le altre marcature dei Rossoneri portano la firma di Terracciano , Comotto (su rigore), Chukwueze , Ricci e Musah: buone indicazione nella tournée estiva per Mister Allegri che nella ripresa ha cambiato l’undici iniziale. Esordio in giornata per l’ultimo acquisto rossonero Pervis Estupinan .

Passi in avanti sia con i titolari che con le riserve per la banda meneghina con il Ds Igli Tare al lavoro per gli ultimi colpi di mercato: un centrocampista, un terzino destro e una alternativa a Santiago Gimenez che così come Luka Modric raggiungerà nei prossimi giorni il Milan dopo aver terminato le vacanze.