Juve, Comolli: “Nessuno può mancare di rispetto, Vlahovic via a una condizione! Su Weah, Sancho e Kolo Muani…”

Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ai microfoni di Sportitalia e degli altri giornalisti presenti alla Continassa con le sue dichiarazioni in chiave mercato.

Dusan Vlahovic – “Abbiamo avuto un colloquio molto positivo negli Stati Uniti, siamo arrivati alla conclusione che se ci sarà un’ottima opportunità per lui come calciatore e per noi finanziaria, si può arrivare alla cessione”.