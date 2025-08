Liverpool, le ultime sul futuro di Federico Chiesa

Federico Chiesa sogna di tornare a giocare in Serie A dopo la parentesi poco fortunosa al Liverpool e con il sogno di indossare nuovamente la maglia dell’Italia con il Ct Gennaro Gattuso pronto a richiamarlo in vista dei prossimi appuntamenti valevoli per le qualificazioni Mondiali nella speranza che il figlio d’arte torni il giocatore che ha fatto vincere agli azzurri gli Europei. Devastante. Fuori Categoria. Imprendibile. Di seguito il focus sull’ex Juventus.

Il punto su Federico Chiesa: quale futuro per il figlio d’arte?

Alfredo Pedullà: “Antonio Conte lo stima molto, qualche anno fa lo riteneva il miglior esterno offensivo italiano, ma non ci sono certezze che il futuro di Federico Chiesa sia a Napoli. Il club ci ha pensato a lungo, anche nei giorni scorsi, ma sta virando su un mercato diverso e orientando gli investimenti altrove. In ogni caso, anche se poi dovesse arrivare un esterno offensivo oggi non è automatico pensare a Chiesa. Il figlio d’arte è stato sicuramente cercato dall’Atalanta, come anticipato da Sportitalia diversi giorni fa, il Milan in quel ruolo – almeno oggi – e per la Roma potrebbe essere un’idea dopo averlo cercato qualche sessione di mercato fa. Ma le idee vanno sviluppate, altrimenti restano tali”.

Nonostante la vittoria della Premier League con i Reds e lo stipendio da più di 7 milioni di euro per tornare a giocare in Serie A, il figlio d’arte deve abbassarsi le pretese con l’obiettivo di tornare protagonista in un campionato che conosce bene dopo le ultime esperienza con le maglie di Fiorentina e Juventus prima del trasferimento in Inghilterra a un anno dalla scadenza naturale del contratto con la Vecchia Signora con l’ex allenatore di Madama, Thiago Motta che, di fatto, non ha mai considerato il numero 7 nel suo sistema di gioco.