Pedullà: “Atalanta-Lookman, rifiutata l’ultima offerta dell’Inter”

Tramite il suo profilo X, Alfredo Pedullà precisa sulla telenovela Ademola Lookman: “Lookman, l’Atalanta non apre e ha rifiutato l’ultima offerta da 42 milioni più tre di bonus. Non lo ritiene incedibile, non apre a 45 milioni che è una cosa diversa. Se nessuno porta quei soldi, lo tiene”.

Sul proprio sito continua: “C’era poco da capire, eppure c’è stato chi ha fatto finta di non capire. E ora capisce, ma in differita. Per Ademola Lookman l’Atalanta resta sulle sue posizioni: a 45 milioni bonus compresi non apre, come era chiaro da qualche giorno, malgrado la filosofia di chi voleva farsi raccontare le cosa che gli facevano comodo. La realtà era soltanto una, condivisibile oppure no perché ognuno può avere un’idea diversa: l’Atalanta ritiene di dover cedere Lookman a 45 milioni più 5 di bonus abbastanza semplici da raggiungere per arrivare a 50. Non ha motivo di esistere quanto circolato negli ultimi minuti: assolutamente falso il concetto che porta a parlare di incedibilità di Lookman. L’attaccante nigeriano è sul mercato, ma per l’Atalanta soltanto a quelle condizioni”.