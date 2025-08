Amichevoli, l’Udinese supera il Twente: decide Iker Bravo. Ok Bologna e Roma

Altro giro di amichevoli per le squadre italiane in campo oggi. Il Bologna ha avuto la meglio sul Levadiakos con un combattuto 3-2: protagonista Immobile con una doppietta e rete decisiva di Dallinga, mentre ai greci non è bastata la doppietta di Layous.

La Roma si è imposta 2-0 in trasferta contro il Lens grazie alle reti di Mancini al 14’ e di Soulé al 55’. Tuttavia, la squadra allenata da Gasperini ha dovuto fare i conti con gli infortuni di Ndicka e dello stesso Soulé nel corso del match.

L’Udinese ha battuto il Twente 1-0 con un gol di Iker Bravo al 50’, servito da Atta. La difesa friulana ha gestito bene la partita, mantenendo il vantaggio fino alla fine. In campo attualmente Lazio e Cagliari rispettivamente contro Galatasaray e Saint-Etienne.