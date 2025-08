Cagliari, Pisacane accoglie Kilicsoy: “Sarà un valore aggiunto”

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha parlato in conferenza stampa al termine del Trofeo Gigi Riva, giocato all’Unipol Domus. I rossoblu si sono imposti 1-0 contro il Saint-Etienne grazie alla rete di Adopo.

Queste le sue parole: “La settimana appena conclusa è stata la seconda dove abbiamo potuto fare un po’ di lavoro sui carichi, ma con tre amichevoli a settimana è complicato lavorare al meglio sulla condizione fisica. Ma sono comunque contento di quello che stiamo facendo, ma c’è ancora da lavorare. Luvumbo? E’ un ragazzo dalle qualità importanti, ma deve ancora capire quanto attaccare lo spazio e quando sfruttare la sua bravura nell’1vs1. Siamo soddisfatti della sua crescita. Adopo? Stiamo cercando di avvicinarlo sempre di più a quella porta, ha gamba, può fare tanto”.

Poi sul mercato: “Sono contento di aver usato alcuni punti cardine di questa squadra, ma ho voluto provare anche altre soluzioni perché si possono sempre creare situazioni di emergenza. Sono contento di avere a disposizione Folorunsho e Mazzitelli e sono convinto ci possano aiutare tanto. Così come mi fa piacere avere a disposizione anche Kiliçsoy, sarà un valore in più per la squadra”.