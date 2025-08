Fiorentina, viola ko contro il Leicester: intanto arriva Sohm

In casa Fiorentina è terminata la ricerca del nuovo centrocampista c’è infatti l’accordo per Simon Sohm. Un’operazione da 15 milioni più bonus a cui ci sarà da aggiungere il 5% su un’eventuale rivendita. Per il giocatore contratto quinquennale da 1,2 milioni a stagione più bonus. Classe 2001’, Sohm arriva da una stagione a buoni livelli con 4 gol nel Parma prima di Pecchia e poi di Chivu e vorrà ora riconfermarsi in viola sotto la guida di Stefano Pioli con il giocatore che già nelle prossime ore potrebbe effettuare le visite mediche per poi raggiungere i compagni in Inghilterra. Inghilterra dove la viola è uscita sconfitta 2-0 dal test amichevole contro il Leicester con Ndour che parla così.

Le parole di Ndour

Queste le sue parole dopo la sconfitta: “È stata una partita difficile, loro sono sicuramente preparati meglio. Per noi è stato un ottimo test, ci sta sbagliare perché sono cose nuove per tutti. In questi giorni cercheremo di minimizzare gli errori per le prossime partite“.

Aspetto fisico: che cosa manca, a che punto siete: “Manca sicuramente qualcosa ma ci stiamo allenando bene, pensiamo solo a noi stessi: stiamo facendo sia lavori tecnici che tattici. Sono sicuro che arriveremo al 100% alla prima di campionato“.

Un commento sul suo nuovo ruolo: “Mi sto trovando bene ma comunque il mister ci lascia molta libertà, tatticamente siamo a due in mezzo al campo, ma alla fine abbiamo molta libertà“.

Le viene chiesto di calciare molto di più rispetto allo scorso anno: “Sisi, mi viene richiesto. Lo scorso anno veniva contestato che arrivassi poco in area e adesso sto migliorando, calciando anche di più“.

Che spazio pensa di potersi ritagliare in questa nuova Fiorentina: “Il mister mi parla spesso, come d’altronde fa con tutti: mi piace molto la sua idea di calcio e spero di ritagliarmi un buon minutaggio ma chiunque giochi sono sicuro che farà bene“.

Una Fiorentina che ancora deve trovare il 100% della condizione e che avrà occasione di farlo già dai prossimi test contro Nottingham Forest e Manchester United per prepare al meglio un avvio di stagione da non sbagliare….