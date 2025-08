Ultim’ora Sinner, tifosi increduli: coinvolto anche Djokovic

Pur stando fermi in attesa di tornare in campo, Sinner e Djokovic rubano ancora la scena del tennis mondiale. Tra i due però c’è di mezzo anche Alcaraz.

È ormai diventato impossibile ignorarlo: ogni volta che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano, l’intero mondo del tennis si ferma. Da Melbourne a Parigi, da Miami a Londra, la rivalità tra l’altoatesino e lo spagnolo ha saputo conquistare appassionati e addetti ai lavori con una continuità di emozioni che mancava dai tempi dei grandi duelli del passato. Se Djokovic, Nadal e Federer hanno scritto la storia, oggi sono Sinner e Alcaraz a scrivere il presente – e forse anche il futuro – con un’intensità e un talento che promettono ancora molte pagine leggendarie.

L’assenza di entrambi dal tabellone del Masters 1000 di Toronto ha lasciato un vuoto tecnico e narrativo. Con Novak Djokovic anch’egli fuori dai giochi, il torneo canadese ha perso tre dei suoi volti più carismatici e competitivi, a dimostrazione di quanto oggi il circuito dipenda dalla presenza di questi fuoriclasse. La finale di Wimbledon 2025, vinta da Sinner, è stata solo l’ultimo capitolo di una saga che ha già registrato quattordici scontri diretti, tutti giocati ad altissimo livello. Un duello in cui Alcaraz, di fatto, domina e in cui però ogni vittoria è strappata con il sudore, con il talento e con una mentalità fuori dal comune. È un confronto tra stili, filosofie e personalità: l’eleganza controllata di Sinner contro l’istinto esplosivo di Alcaraz, il gelo del nord contro il sole del sud. Ed è proprio questa combinazione a renderli irresistibili. Quando sono in campo uno contro l’altro, ogni punto può diventare leggenda.

Il punto dei punti, Miami 2023: quando Sinner mandò in visibilio il mondo del tennis

Proprio nelle scorse ore, un video che ritrae uno scambio tra Sinner e Alcaraz è tornato virale sui social, rilanciato su X con toni entusiastici. Il filmato, girato da un’inquadratura perfetta in prima persona, mostra quello che viene definito “il più grande punto di tennis di tutti i tempi”, vinto da Jannik durante la semifinale del Miami Open 2023. Tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita questo incredibile scambio – chiude la didascalia del tweet.

Il punto in questione si consuma dopo una lunga fase difensiva e offensiva alternata: drop shot, recuperi estremi, cambi di ritmo fulminei e infine un rovescio incrociato stretto che lascia Alcaraz immobile, anzi a terra nel disperato tentativo di colpire la palla. Una perla tecnica e mentale, il simbolo perfetto di cosa significhi oggi vedere questi due campioni affrontarsi. Non stupisce che il video abbia raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni in poche ore. Tra i tanti commenti apparsi sotto al tweet, spicca anche un tono ironico da parte di un nostalgico: “Eh ma non hai visto gli scambi tra Djokovic e Murray a 5 all’ora, 78 colpi”. Una battuta che, se da un lato sottolinea con sarcasmo il cambio generazionale, dall’altro certifica una verità: il tennis è cambiato, e Sinner e Alcaraz lo stanno portando a un nuovo livello.