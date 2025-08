Champions League, andata 3° turno: si parte con Malmö-Copenaghen. Non mancheranno i gol tra Feyenoord e Fenerbahce?

Prosegue la fase preliminare della Champions League 2025/2026. Tra la serata odierna e quella di domani si terranno le gare d’andata del terzo turno di qualificazione: scopriamo insieme i match più interessanti.

Ad aprile le danze sarà la sfida tra Malmö e Copenaghen, prevista alle ore 19 di oggi presso l’Eleda Stadion. Entrambe le squadre non hanno avuto grossi problemi ad eliminare le rispettive avversarie al turno precedente e questa volta si potrebbe ipotizzare una partita equilibrata: interessante la quota del “Parziale-finale X/X”, su Planetwin365 proposta a 4,35; su Betclic e WilliamHill4.

Sul campo neutro di Lublin, si giocherà Dynamo Kiev-Pafos. I ciprioti hanno eliminato a sorpresa, al turno precedente, il Maccabi Tel Aviv e vogliono proseguire ad alimentare il loro sogno. Partono favoriti, però, gli ucraini: su Planetwin365 occhi puntati sul “Parziale-finale 1/1” a 2,50; su Betclic e WilliamHill2,43. Tra i risultati esatti, segnaliamo la quota del 2-0 in favore della Dynamo Kiev: parliamo di 7,50 volte la posta su Planetwin365, WilliamHill e Betclic.

Molto interessante il match tra Rangers e Plzen. Gli scozzesi hanno battuto un avversario decisamente ostico al turno precedente, ovvero i greci del Panathinaikos, e ora sono chiamati ad un’altra prova non semplice contro i cechi. Quest’ultimi, hanno ribaltato la sconfitta casalinga contro il Servette, vincendo in Svizzera. Segnaliamo la quota dell’“Handicap X (-1)”,immaginando la vittoria del Rangers per massimo una rete di scarto: su Planetwin365 parliamo di 3,85 volte la posta; su WilliamHill e Betclic 3,75. Da provare anche l’“Under 2,5”, su Planetwin365 proposta a 1,83; su Betclic e WilliamHill 1,80.

Allo stadio “De Kuip” di Rotterdam si terrà un match che si preannuncia di fuoco. Stiamo parlando di Feyenoord-Fenerbahce: segnaliamo l’“Over 2,5”, su Planetwin365 proposta a 1,62 come su Betclic e WilliamHill. L’eventualità che entrambe le squadre vadano a segno, che si traduce con il“Goal”, è bancata su Planetwin365 a 1,55, stessa proposta diBetclic e WilliamHill.

Da tener d’occhio anche Nizza-Benfica. I portoghesi potrebbero trovare un Allianz Riviera infuocato e avere delle difficoltà: segnaliamo la doppia chance 1X, su Planetwin365 proposta a 1,52; su WilliamHill e Betclic si parla di 1,56 volte la posta.