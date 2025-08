È morto il direttore sportivo del Porto: lutto nel calcio

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Jorge Costa, leggenda del Porto e attuale direttore sportivo del club, deceduto a soli 53 anni a causa di complicazioni cardiache.

L’ex capitano dei Dragões si è sentito male nella tarda mattinata di oggi mentre si trovava al centro sportivo di Olival. Secondo il quotidiano portoghese A Bola, Costa ha avuto un arresto cardiorespiratorio subito dopo aver terminato un’intervista.

I soccorsi sono stati immediati: il medico del club, Nélson Puga, ha usato un defibrillatore in attesa dell’arrivo dei sanitari. Trasportato d’urgenza all’ospedale São João di Porto e ricoverato in terapia intensiva, Costa non è riuscito a superare le gravi condizioni e si è spento nel primo pomeriggio.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intero ambiente del Porto, che si stringe in un profondo lutto per la perdita di uno dei suoi simboli più amati.